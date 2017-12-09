"أوبر" تسوي دعوى قضائية أقامتها هندية تعرضت للاغتصاب

توصلت شركة أوبر تكنولوجيز لاتفاق مع امرأة لتسوية دعوى مدنية كانت هذه المرأة قد أقامتها ضد أوبر في يونيو حزيران.

واتهمت الدعوى كبار مسؤولي الشركة بالحصول على سجلاتها الطبية دون وجه حق بعد أن قام سائق بالشركة باغتصابها في الهند وذلك حسبما أظهر ملف بمحكمة اتحادية أمريكية.

وأدين سائق أوبر بالاغتصاب الذي وقع في دلهي في 2014 في قضية جنائية بالهند. وحُكم على هذا السائق بالسجن مدى الحياة في 2015.

وكانت هذه المرأة قد سبق وأن سوت دعوى قضائية مدنية بالولايات المتحدة ضد أوبر في 2015 ولكنها قاضت الشركة مرة أخرى في محكمة اتحادية بسان فرانسيسكو قائلة إنه بعد فترة وجيزة من الحادث قام مسؤول بشركة أوبر بالولايات المتحدة" بالاجتماع مع شرطة دلهي وحصل عمدا على السجلات الطبية السرية لصاحبة الدعوى". وقالت الدعوى إن أوبر احتفظت بنسخة من هذه السجلات.

وكانت المرأة تعيش في الولايات المتحدة عندما أقامت الدعوى.

ولم يُكشف النقاب عن بنود التسوية في وثيقة المحكمة. وامتنع متحدث باسم شركة أوبر التي مقرها في سان فرانسيسكو عن التعليق. ولم يتسن الوصول لمحامي المرأة للتعليق.

وتأتي هذه التسوية مع سعي دارا خسروشاهي الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لأوبر في أغسطس آب لإنهاء عدة فضائح بعد ثماني سنوات قضاها ترافيس كالانيك في هذا المنصب وشهدت خرقا للقواعد في شتى أنحاء العالم.