أمريكا تبدأ التنفيذ الكامل لحظر السفر من 6 دول مسلمة

قالت الخارجية الأمريكية إنها بدأت الجمعة التنفيذ الكامل لأمر حظر السفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب والذي يستهدف 6 دول مسلمة بعد 4 أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر.

ويوجّه أمر ترمب، الذي يدعو إلى "تعزيز قدرات التدقيق" بالسفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج، وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بتقييد دخول الأشخاص من ست دول مسلمة وهي تشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن فضلا عن أفراد من فنزويلا وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة إنه لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة.

وأضافت أن القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها "مع عمل الدول مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة الأمريكيين".

والحظر الحالي هو النسخة الثالثة من أمر أصدرته الإدارة الأمريكية. وسمحت محاكم أدنى درجة بتنفيذ البنود المتعلقة بكوريا الشمالية وفنزويلا.

وقالت المحكمة العليا،الاثنين إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئيا تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا.

ويواجه الحظر طعونا قضائية منفصلة قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي وإن قوانين الهجرة الأمريكية لا تجيزه.