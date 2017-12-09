أردوغان: إسرائيل دولة احتلال تلجأ إلى الترهيب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (السبت) إن إسرائيل دولة احتلال تلجأ إلى الترهيب، مؤكدا أن أنقرة لن تعترف بالقرار الأمريكي بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أردوغان في خطاب بإسطنبول أن "إسرائيل هي دولة احتلال. في هذا الوقت، تلجأ بواسطة شرطتها، إلى الترهيب وتضرب الشبان والأطفال" الفلسطينيين.

وتابع: "إنهم يهاجمون غزة بطائرات إف 16. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن أقوياء. أقولها بوضوح: أن يكون المرء قويا لا يعني أنه على حق".

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وانتقد أردوغان بشدة قرار ترمب بشأن القدس، معتبرا أنه "باطل ومرفوض".

وأضاف الرئيس التركي: "يحاول ترمب القول: حسنا، لقد قمت بذلك، إنه أمر جيد. اعذرني، لكن أن تكون قويا فإن هذا لا يمنحك الحق. إن مهمة قادة الدول الكبرى هي أن ينشروا السلام لا أن يتسببوا في النزاعات".

وأجرى أردوغان (السبت) مشاورات هاتفية خصصت لقضية القدس مع عديد من القادة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتستضيف إسطنبول الأربعاء قمة لمنظمة التعاون الإسلامي ستبحث ملف القدس.

وعادت العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى طبيعتها العام الماضي بعد أزمة دبلوماسية تسبب بها في عام 2010 هجوم إسرائيلي على سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ناشطين أتراك.