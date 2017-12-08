هل يُفجر قرار ترمب الانتفاضة الفلسطينية الثالثة؟

تسود حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية، منذ الأربعاء، عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

ويتوقع مراقبون وساسة فلسطينيون، أن يكون هذا القرار، شرارة لبدء احتجاجات شعبية، وربما عسكرية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأمور ستتدرج نحو إطلاق "الانتفاضة الفلسطينية الثالثة"، أم لا.

ودعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الخميس) صراحة، إلى إطلاق "انتفاضة" جديدة، أسماها "حرية القدس"، تبدأ (الجمعة) للتصدّي للقرار الأمريكي الذي وصفه بـ "الظالم".

كما طالبت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية الفلسطينيين للخروج في مسيرات غاضبة احتجاجاً على القرار الأمريكي.

وبالتزامن مع تلك الدعوات، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية، وقال في بيان، إنه تم "وضع القوات في حالة الجاهزية تحسباً للتطورات الممكنة".

ورأى محللون سياسيون، في حوارات منفصلة مع وكالة "الأناضول"، أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها إلى عدم تطوّر الاحتجاجات المتوقعة إلى "انتفاضة جديدة"، لما يشكّل ذلك من خطر على أمنها.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

وقال حمزة أبو شنب، الكاتب السياسي والمحلل السياسي، إن تسمية الأحداث أو الهبة الشعبية بـ"الانتفاضة"، يعتمد على ما سيحدث على أرض الواقع.

وأضاف، "لا يمكن استباق الأحداث، وإصدار أحكام سريعة".

ويعتمد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الجديدة على عدة عوامل، منها طبيعة رد فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي على حالة الغضب الفلسطيني، المتوقع اندلاعها.

وفي هذا الصدد، يتوقع أبو شنب أن يلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى امتصاص "حالة الغضب، وتجنب تصاعد الأمور مع المحتجّين ضد القرار الأمريكي".

ويشير إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت توصي، خلال الأعوام السابقة، بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، خشية "تصاعد الأمور لانتفاضة جديدة".

كما يشير إلى أن إسرائيل شنّت، خلال أكثر من أسبوعين، حملات، اعتقلت خلالها معظم النشطاء الذين يمكن أن يكون لهم دور فاعل في أي أحداث متوقعة.

وأضاف أبو شنب أن وصول الاحتجاجات إلى مرحلة "الانتفاضة"، يتوقف كذلك على الدور الذي ستلعبه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال: "السلطة الفلسطينية، سمحت باشتعال الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، ولم تحاربها، الأمر الذي تسبب بنجاح اشتعالها، ضد الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه، يتوقع المحلل السياسي جهاد حرب، أن يشهد (الجمعة) والأيام القادمة، مواجهات واسعة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في حالة "هبة شعبية"، قد لا تصل لمستوى "الانتفاضة".

واتفق حرب مع أبو شنب، في أن عملية الوصول لـ "الانتفاضة"، بحاجة لمتطلبات مختلفة، يتمثل أهمها بحجم الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات.

وتابع قائلاً: "حجم الرد الاسرائيلي على المظاهرات، يعتبر عنصراً ضاغطاً للوصول لانتفاضة، خاصة إذا استخدم الجيش للعنف بشكل كبير".

وذكر حرب أن الانتفاضة بحاجة إلى مواجهة متواصلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك غير متوفر في كافة المناطق الفلسطينية، كونها بعيدة عن مناطق التماس.

وأضاف: "الانتفاضة تعني مواجهة دائمة، والشعب عليه التوجه لمناطق التماس، وهذا ليس بالأمر السهل".

وتسود حالة من الترقب، لمعرفة طبيعة الأحداث التي ستفضي إليها الاحتجاجات، التي ستندلع (الجمعة) وهل سترقى لمستوى "الانتفاضة"؛ لتكون "الثالثة" في تاريخ الشعب الفلسطيني أم لا؟