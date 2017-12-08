منشق: آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة غادروا الرقة في صفقة بموافقة أمريكية

قال منشق من قادة القوات التي انتزعت بقيادة الأكراد السيطرة على مدينة الرقة من تنظيم الدولة إن آلافا من مقاتلي التنظيم، غادروا المدينة بموجب صفقة سرية وافقت عليها الولايات المتحدة.

وعدّل طلال سيلو القائد السابق بقوات سوريا الديمقراطية، عن روايته السابقة عن سقوط المدينة وقال إن آلافا من مقاتلي التنظيم، أي عدد أكبر بكثير من التقديرات السابقة، غادر المدينة بموجب الصفقة السرية التي وافقت عليها الولايات المتحدة.

وأوضح سيلو أن القوات تولت الإعداد لنقل جميع المسلحين الباقين من تنظيم الدولة من مدينة الرقة وذلك رغم أنها قالت حينذاك إنها تقاتل "المتطرفين الأجانب" المستميتين في الدفاع عن المدينة.

ووصف مسؤولون أمريكيون تصريحات سيلو بأنها "زائفة ومختلقة" غير أن مسؤولا أمنيا في تركيا التي فرّ إليها سيلو قبل ثلاثة أسابيع روى أحداثا مشابهة عن هزيمة تنظيم الدولة في معقلها السوري.

وكان سيلو هو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية وأحد المسؤولين الذين قالوا لوسائل الإعلام في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول عندما تم التوصل للصفقة إن أقل من 300 مقاتل غادروا الرقة مع عائلاتهم بينما واصل آخرون القتال.

إلا أنه قال في مقابلة مع رويترز إن عدد المقاتلين الذين سمح لهم بالمغادرة أعلى بكثير وإن ما رُوي عن معركة أخيرة كان محض خيال يهدف لإبعاد الصحفيين لحين إتمام عملية الإجلاء، وأضاف أن مسؤولا أمريكيا في التحالف الدولي المناهض للتنظيم لم يذكر اسمه وافق على الصفقة في اجتماع مع أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية.

وفي ذلك الوقت تضاربت الروايات فيما إذا كان مقاتلون أجانب قد سُمح لهم بمغادرة الرقة أم لا، وأبدت الحكومة التركية قلقها من احتمال تهريب بعض المقاتلين الذين غادروا الرقة عبر الحدود إلى الأراضي التركية وأنهم ربما يحاولون شن هجمات في تركيا أو في الغرب.

وقال سيلو "تم التوصل لاتفاق على أن يرحل "الإرهابيون" حوالي 4000 شخص هم وأسرهم" وأضاف أنهم كانوا جميعا من المقاتلين باستثناء 500 فروا، موضحا أنهم اتجهوا شرقا إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة حول دير الزور حيث حققت قوات جيش النظام السوري والقوات الداعمة للرئيس بشار الأسد مكاسب.

وعلى مدى ثلاثة أيام منعت قوات سوريا الديمقراطية الناس من الذهاب إلى الرقة قائلة إن القتال دائر للتعامل مع المسلحين الذين رفضوا تسليم أنفسهم.

وقال سيلو "كانت كلها مسرحية"، وأضاف "الإعلان كان غطاء لهؤلاء الذين رحلوا إلى دير الزور" وأن الاتفاق أقرته الولايات المتحدة التي كانت تريد نهاية سريعة لمعركة الرقّة حتى تتمكن قوات سوريا الديمقراطية من الانتقال إلى دير الزور.

وتنفي قوات سوريا الديمقراطية أن مقاتلي التنظيم استطاعوا مغادرة الرقة إلى دير الزور وقال التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ويساند قوات سوريا الديمقراطية إنه لا يبرم "اتفاقات مع إرهابيين".

وقال التحالف في بيان إنه يرفض رفضا قاطعا أي اتهامات زائفة من أي مصدر تشير إلى تواطؤ التحالف مع تنظيم الدولة، إلا أن مسؤولا أمنيا تركيا قال إن عدد رجال تنظيم الدولة الذين غادروا الرقة أكبر من العدد المعترف به.

وقال لرويترز إن تركيا تعتقد أن تلك الروايات تهدف إلى صرف الأنظار عن رحيل أفراد الدولة الإسلامية وشكا من أن تركيا لم يتم اطلاعها على التطورات.

وقد اختلفت أنقرة شريك واشنطن في حلف شمال الأطلسي وعضو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اختلافا شديدا مع واشنطن حول دعمها لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين قادوا الحرب على تنظيم الدولة في الرقة.

وقال سيلو وهو من أفراد الأقلية التركمانية في سوريا إن قراره الجهر بالحقيقة الآن قائم على تخلصه من أوهامه عن هيكل قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها مقاتلو وحدات حماية الشعب على حساب حلفائهم من العرب والتركمان بالإضافة إلى النتيجة التي تحققت في الرقة التي وصفها بأنها مدينة تعرضت للدمار دون العدو.

وأضاف أن محادثات الرقة جرت بين شاهين جيلو القائد الكردي بقوات سوريا الديمقراطية ووسيط من تنظيم الدولة كان صهر أمير الدولة في الرقة، وأنه وبعد أن توصلا إلى اتفاق اتجه جيلو إلى قاعدة عسكرية أمريكية قرب قرية جلابية، وأضاف سيلو "عاد بموافقة الإدارة الأمريكية على اتجاه هؤلاء الإرهابيين إلى دير الزور".

وقبل أسبوعين قال التحالف إن أحد قادته كان حاضرا في المحادثات لكنه لم يشارك في الصفقة التي قال إنه تم التوصل إليها "رغم عدم موافقة التحالف الصريحة على السماح "لإرهابيين" مسلحين من تنظيم الدولة بالرحيل عن الرقة".