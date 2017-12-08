مظاهرات في إيران ضد قرار ترمب بشأن القدس

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المئات شاركوا في مظاهرات في أنحاء البلاد (الجمعة) للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذا الأسبوع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودان قادة إيران قرار ترمب الذي يتضمن عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات لمتظاهرين يتحركون في مسيرة ويهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" ويرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "القدس للمسلمين".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن متظاهرين في عدة مدن أحرقوا دمى تمثل ترمب.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بالطغاة، وقال يوم الأربعاء إن قرار ترمب علامة على العجز والفشل.

ووحد موقف ترمب بين المحافظين والبراغماتيين في إيران حيث حث الرئيس الإيراني حسن روحاني وقادة الحرس الثوري المحافظ الإيرانيين على المشاركة في مظاهرات "يوم الغضب" في أنحاء البلاد.

وأحرق بعض المتظاهرين صورا لترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخذوا يهتفون "الموت للشيطان".

ورفض روحاني قرار ترمب ووصفه بأنه "خطأ وغير مشروع واستفزازي وخطير جدا".

وذكر التلفزيون الرسمي أن رجل الدين البارز أحمد خاتمي قال للمصلين في خطبة الجمعة في جامعة طهران إن على المسلمين في أرجاء العالم الاتحاد في مواجهة إسرائيل.

وهتف مصلون في طهران "لن نترك الفلسطينيين وحدهم".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رئيس أركان الجيش الميجر الجنرال محمد باقري قوله إن قرار ترمب بشأن القدس "غير حكيم" وقد يؤجج التوتر في الشرق الأوسط.