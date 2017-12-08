فرنسا: أمريكا استبعدت نفسها من عملية السلام في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (الجمعة) إن الولايات المتحدة استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد اعتراف رئيسها دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال لو دريان لراديو (فرانس أنتر) "أسمع البعض، ومنهم السيد تيلرسون (وزير الخارجية الأمريكي)، يقولون إن الأمور ستحدث في وقتها وإن هذا هو وقت المفاوضات. حتى الآن كان بوسعها (الولايات المتحدة) أن تلعب دور الوساطة في هذا الصراع لكنها استبعدت نفسها بعض الشيء. الواقع أنها تقف بمفردها وبمعزل في هذه القضية".

ويزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون باريس (الجمعة) للمشاركة في اجتماع دولي بشأن لبنان وسيجري محادثات ثنائية مع لو دريان.