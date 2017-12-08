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سياسة

عشرات آلاف يتظاهرون في إسطنبول دعما للقدس

عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك يتظاهرون تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي ترمب بشأن القدس
عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك يتظاهرون تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي ترمب بشأن القدس
8/12/2017

انطلقت اليوم، بعد صلاة (الجمعة) مظاهرة بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتأتي المظاهرة تلبية لدعوة 16 منظمة تركية داعمة للقضية الفلسطينية، ضد القرار الأمريكي.

وشارك في المظاهرة شخصيات حقوقية تركية رفيعة المستوى، إضافة إلى الجاليات العربية المقيمة في تركيا.

وانطلقت المظاهرة من مسجد الفاتح بمدينة اسطنبول، متجهة إلى ميدان "سرج هانا" (يبعد 500 متر عن المسجد).

ورفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية.

كما رفعوا شعارات على غرار: "الموت لإسرائيل"، "القدس عربية إسلامية"، و"لا أحد له الحق في فرض سيطرته على القدس"، و"يا الله بسم الله الله أكبر".

وردد المشاركون هتافات من قبيل: "سلام إلى القدس"، "المقاومة مستمرة"، و"القدس لنا وستبقى لنا".

يذكر أن المنظمات والجمعية التركية الداعمة للقضية الفلسطينية تنظم (الجمعة) أكثر من 40 مظاهرة في عموم الولايات التركية.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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