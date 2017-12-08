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سياسة

عباس: الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته في الأمم المتحدة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمته في الأمم المتحدة
8/12/2017

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الجمعة) إن الولايات المتحدة لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

وذلك ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس في بيان "نجدد رفضنا للموقف الأمريكي تجاه مدينة القدس. بهذا الموقف لم تعد الولايات المتحدة مؤهلة لرعاية عملية السلام".

من جانبه قال صائب عريقات أمين لجنة السر بمنظمة التحرير الفلسطينية إن الفلسطينيين لن يتحدثوا مع الولايات المتحدة إلى أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قراره بشأن القدس.

وأوضح عريقات لـ "الجزيرة" قائلا "لا حديث مع الإدارة الأمريكية إلا بعد تراجعها عن قرارها حول القدس".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات للرد على قرار ترمب.

بدورها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها "تبقى ملتزمة بعملية السلام" في الشرق الأوسط.    

وقالت إن ترمب لم يفعل سوى الاعتراف بالواقع القائم، طالما أن مقار الحكومة والبرلمان موجودة في القدس.

وذكرت بأن ترمب أصر على أن قراره ليس له أثر على ما يقرره الفلسطينيون والإسرائيليون في نهاية المطاف.

وأضافت "أفهم أن التغيير صعب" لكن "تحركاتنا تهدف إلى دفع قضية السلام" و"نحن نريد اتفاقا عبر التفاوض"، موضحة أن ترمب "لم يتخذ موقفا بشأن الحدود" وأن "الوضع القائم مستمر على حالة في الأماكن المقدسة".

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + رويترز + وكالات
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