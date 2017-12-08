شيخ الأزهر رافضا لقاء بنس: كيف أجلس مع سالبي الحقوق؟

أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب الجمعة رفضه "بشكل قاطع" طلبا رسميا سبق ووافق عليه للقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس نهاية الشهر الجاري، بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل

وجاء في بيان للأزهر أن الطيب أعلن "رفضه القاطع طلبا رسميا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للقاء فضيلته يوم 20 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري" في القاهرة خلال زيارة بنس للمنطقة، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إعلان القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية للقدس".

وتابع البيان أن "السفارة الأمريكية بالقاهرة قد تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع، لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع فضيلة الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف، خلال زيارته للمنطقة، ووافق فضيلة الإمام الأكبر في حينها على ذلك".

وأضاف "إلا أنه بعد القرار الأمريكي المجحف والظالم بشان مدينة القدس، يعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر رفضه الشديد والحاسم لهذا اللقاء، مؤكدا أن الأزهر لا يمكن أن يجلس مع من يزيفون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب ويعتدون على مقدساتهم".

ونقل البيان عن شيخ الأزهر "كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون، ويجب على الرئيس الأمريكي التراجع فورا عن هذا القرار الباطل شرعا وقانونا".

وكان الأزهر حذر الثلاثاء قبيل إعلان ترمب من أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من شأنه أن "يهدد السلام العالمي".

وقوبل إعلان ترمب برد فعل دبلوماسي سلبي، بينما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (الخميس) إلى إطلاق انتفاضة جديدة.

وبعد صلاة الجمعة، وجه الطيب "نداء عاجلًا لأهالي القدس قائلا "لتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر إيمانكم بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم. ونحن معكم ولن نخذلكم".

وحمل الطيب ترمب وإدارته "المسؤولية الكاملة عن إشعال الكراهية في قلوب المسلمين وتبعات نشر الكراهية".

وخرج اليوم عشرات الآلاف في مظاهرات بعدة دول عربية، تضامنا مع القدس، ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.