شهيد ومئات الجرحى في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني، اليوم (الجمعة) في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة إن "الشاب محمود المصري (30 عاما) استشهد بعد تعرضه لرصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع".

يأتي هذا فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 770 فلسطينياً أصيبوا بحالات اختناق والرصاص المطاطي والحي، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة. من بينهم نحو 180 بغزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن "طواقمه تعاملت مع 217 حالة إصابة بالضفة الغربية". وأضاف أنه قدم خدمات الإسعاف، لـ 7 مصابين بالرصاص الحي، و45 إصابة بالرصاص المطاطي، و162 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وثلاثة مصابين جراء الاعتداء بالضرب.

وذكر الهلال الأحمر، أن من بين المصابين، فلسطينييْن اثنين، أصيبا في مدينة القدس، جراء تعرضهما للضرب على يد شرطة الاحتلال.

أما في قطاع غزة، فقالت وزارة الصحة، إن 35 فلسطينيا، بينهم حالتين حرجتين، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة شرقي القطاع.

وتظاهر المئات من الشبان الفلسطينيين، اليوم الجمعة، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة، وإسرائيل، احتجاجاً على القرار الأمريكي الأخير بشأن القدس.

وأعلن ترمب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.