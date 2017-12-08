شهيد فلسطيني ثان برصاص الاحتلال على حدود غزة

استشهد مساء الجمعة فلسطيني ثانٍ متأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بالقطاع، إن الفلسطيني ماهر عطا الله (54 عاما) استشهد بعد تعرضه لإصابة برصاص الجيش الإسرائيلي، على الحدود الشمالية لقطاع غزة عصر اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد الشاب الفلسطيني محمود المصري (30 عاما)، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

وتظاهر مئات من الشبان الفلسطينيين، اليوم، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجاً على القرار الأمريكي بشأن القدس.

كما شهدت العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية، اليوم، احتجاجات نددت بالقرار الأمريكي، وسقط مئات الجرحى خلال مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأول الأربعاء، بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى الشطر الشرقي المحتل من المدينة منذ 1967، ما أطلق غضبا عربيا وإسلاميا وقلقا وتحذيرات دولية من التداعيات.