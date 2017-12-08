شاهد: وزير يقود احتجاجات بماليزيا ضد قرار ترمب حول القدس

احتج أكثر من ألف متظاهر بقيادة وزير ماليزي، أمام سفارة واشنطن في كوالالمبور، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتوجه المتظاهرون، بقيادة وزير الرياضة خيري جمال الدين، من مسجد قريب بعد صلاة الجمعة إلى السفارة الأمريكية.

وأوقف المحتجون، حركة المرور وهم يرددون عاش الإسلام، الدمار للصهاينة.

ورفع العديد من المتظاهرين، لافتات كتب عليها، فلسطين حرة والقدس عاصمة فلسطين.

وفي كلمة ألقاها الوزير جمال الدين، بعد تسليم مذكرة احتجاج إلى مسؤول بسفارة واشنطن، قال إن إعلان ترمب غير قانوني، فالقدس هي أرض محتلة، ولا يحق له حتى أن يطأ القدس.

وأضاف العالم سينتفض ضد أمريكا.

وخرج آلاف المحتجين في إندونيسيا في مسيرات (الجمعة) لإدانة قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فيما شددت السلطات الأمن حول سفارة الولايات المتحدة.

وفي كوالالمبور تجمع عدة آلاف من المحتجين وأخذ بعضهم يردد هتافات معادية للولايات المتحدة وأحرقوا دمية على شكل ترمب، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وفي إندونيسيا، وصل مئات المحتجين إلى السفارة الأمريكية في جاكرتا عاصمة أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان.

وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية الشهيرة ولوحوا بالعلم الفلسطيني فيما كبر آخرون.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرجو يونو "جهزنا أفرادا ودوريات لتأمين السفارة الأمريكية. نتوقع ما بين 500 و1000 محتج".

ونصحت السفارة الأمريكية في جاكرتا رعاياها بتجنب مناطق الاحتجاجات وقالت إن قنصليتها في سورابايا، ثاني أكبر المدن الإندونيسية، علقت الخدمات للجمهور (الجمعة).

ومن المنتظر أيضا تنظيم احتجاجات في جنوب آسيا. ففي باكستان أعلنت الجماعة الإسلامية، وهي الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، عن انطلاق مسيرات في كافة المدن الكبرى بعد صلاة الجمعة.