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سياسة

شاهد: هندوسي يقتل مسلمًا ويحرقه لأسباب دينية

8/12/2017

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم (الجمعة) القبض على رجل من أتباع الديانة الهندوسية بالبلاد، قتل مسلما بطريقة وحشية.

وأفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، نقلا عن وسائل إعلام هندية، أن القبض على الهندوسي جاء عقب نشره، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر العامل المسلم "محمد أفرازول" وهو ينازع الموت، قبل أن يضرم المتهم فيه النيران.

من جانبها، لفتت الشرطة الهندية أن واقعة القتل والحرق حدثت، أمس الأول (الأربعاء) في ولاية راجستان، غربي الهند، وفق المصدر ذاته.

وبينما لم تكشف الشرطة عن دوافع المتهم الذي يدعى "شامبو لال رايغار" فقد أشارت أنه من مناهضي زواج السيدات من أتباع الديانة الهندوسية بالرجال المسلمين.

غير أن مقطع الفيديو المنتشر عبر الإنترنت أظهر القاتل وهو يشعل النار في جثة المسلم إثر قتله، واقترب من شخص كان يصوره، وقال إنه  يدافع عن شرف الهندوس ضد المسلمين.

وتعد حادثة قتل أفرازول، أحدث الجرائم القائمة على أسباب دينية في الهند، حيث تنتشر الهجمات ضد الأقليات، وخصوصا المسلمة منها، منذ فوز الحزب اليميني القومي "بهاراتيا جاناتا" بالانتخابات الوطنية في 2014.

وترتبط معظم الهجمات التي تستهدف المسلمين في الهند، بـ"تجارة الأبقار" الحيوان المقدس لدى أتباع الهندوسية.

ويمثّل الهندوس، الذين يُقدسون الأبقار ويمنعون بيعها وأكلها، نحو 80% من سكان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 ألف نسمة، وفق تقديرات 2015.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14% من السكان)، ما يجعل الهند الدولة التي تضم أقلية المسلمة الأكبر عددا في العالم.

المصدر : أسوشيتد برس + الأناضول + الجزيرة مباشر
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