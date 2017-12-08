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سياسة

شاهد: نصر الله يدعو إلى انتفاضة فلسطينية جديدة ردا على قرار ترمب

حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني
حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني
7/12/2017

دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى بدء انتفاضة فلسطينية جديدة ردا على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نصر الله الخميس في كلمة تلفزيونية "نحن أمام عدوان أمريكي سافر… على القدس وعلى أهلها ومقدساتها وهويتها الحضارية وفلسطين وشعبها وقضيتها وعلى كل الأمة حكومات وشعوب".

وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني قرار ترمب بشأن القدس بوعد بـلفور جديد.

كما قال حسن نصرالله إن حزبه معني بتحمل المسؤولية أمام ما دعاه بالعدوان الأمريكي السافر على القدس والشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي.

وحذرت حكومات في أنحاء المنطقة وخارجها من أن تراجع ترمب عن سياسة أمريكية راسخة منذ عقود بشأن القدس سيعرض جهود السلام في الشرق الأوسط للخطر.

ودعت فصائل فلسطينية إلى "يوم غضب" غدا الجمعة وحثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين على التخلي عن المفاوضات وبدء انتفاضة جديدة ضد إسرائيل.

وقال نصر الله "نحن نؤيد الدعوة إلى انتفاضة فلسطينية جديدة وتصعيد عمل المقاومة هو أكبر وأهم وأخطر رد على القرار الأمريكي".

ودعا نصر الله إلى وقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية معها واستدعاء السفراء الأمريكيين للاحتجاج على قرارات ترمب الجديدة. وقال "أعتقد أن القيام بخطوات من هذا النوع بالتأكيد ستجعل ترمب يندم وبالتأكيد ستجعل إدارته تندم وتعيد النظر".

وقالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الخميس إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل "عدوان غادر ولئيم على فلسطين وعلى الأمتين العربية والإسلامية".

وأضافت "النهج الوحيد لاستعادة الحقوق هو نهج المقاومة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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