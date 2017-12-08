شاهد: مواجهات عنيفة بين محتجين فلسطينيين وقوات الاحتلال

اندلعت مواجهات اليوم الجمعة بين مئات الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية وشرق قطاع غزة في إطار الاحتجاجات ضد قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأصيب أربعة فلسطينيون بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم، شرق مدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة، اليوم الجمعة.

وأفاد الناشط بالمقاومة الشعبية، مراد اشتيوي أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي باتجاه مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة بالقرية.

وأشار إلى أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالمطاط بينهم مصوّر صحفي، أصيب بالرأس، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وتشهد قرية كفر قدوم مسيرات أسبوعية، احتجاجا على الطريق الذي تغلقه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، لتأمين حماية المستوطنين، وقد خرجت المسيرة اليوم تنديدا بالقرار الأمريكي.

وانطلقت مظاهرات ومسيرات، اليوم الجمعة، من وسط المدن في الضفة الغربية المحتلة احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة دولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

وأوضح شهود عيان أن مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة في مدينة رام الله (وسط)، ونابلس وطولكرم وقلقيلية وجنين وسلفيت (شمال)، وبيت لحم والخليل (جنوب)، وجابت عدة شوارع.

وقال الشهود أن المشاركين رفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور القدس والمسجد الأقصى، ورددوا شعارات منددة بالقرار الأمريكي.

ونظّم مئات الفلسطينيين مسيرة داخل ساحات المسجد الأقصى، في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة.

وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات داعمة للمسجد الأقصى، ومنددة بالقرار الأمريكي الأخير بشأن مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن محافظات رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم بدأت فيها مواجهات على أثر تظاهرات شعبية أعقبت أداء صلاة الجمعة، احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وحسب المصادر أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية قصرة جنوب شرق نابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من أطراف شرق قطاع غزة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل.

وتظاهر المئات من أنصار حركة (حماس) في شمال قطاع غزة دعما لاندلاع "انتفاضة فلسطينية جديدة" نصرة لمدينة القدس ورفضا للقرار الأمريكي بحقها.