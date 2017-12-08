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سياسة

شاهد: مقر الحكومة اللبنانية يُضاء بصورة الأقصى وكنيسة القيامة

8/12/2017

أضاءت الحكومة اللبنانية، مقرّها الرئيس في العاصمة بيروت، مساء الخميس، بصورة للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للحكومة اللبنانية "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، أضيئت الواجهة الرئيسية للسراي الحكومي الكبير في بيروت، بصورة للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وتابع البيان، أن ذلك يأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضًا لأي قرار يعتبر القدس الشريف عاصمة لإسرائيل.

ويوم الأربعاء، أعلن ترمب، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط إدانات دولية واسعة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا لقرارات المجتمع الدولي.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية، المحتلة منذ عام 1948، معتبرة القدس عاصمة موحدة وأبدية لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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