شاهد: مظاهرة حاشدة في شيكاغو ضد قرار ترمب بشأن القدس

شهدت مدينة شيكاغو الأمريكية، مظاهرة احتجاجية واسعة ضد قرار الرئيس دونالد ترمب، الاعتراف بمدينة القدس الفلسطينية، عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

وشارك آلاف الأشخاص في المظاهرة التي انطلقت من مركز شيكاغو، مساء الخميس، ثم انتشرت على نطاق واسع في الشوارع الرئيسية، رافعين العلم الفلسطيني، رغم درجات الحرارة المنخفضة.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بعدم التطاول على مدينة القدس المحتلة، وأخرى تُشدّد على ضرورة رحيل الرئيس ترمب ونائبه مايك بنس.

وردّد المشاركون، هتافات ضد القرار الأمريكي، مثل "الحرية لفلسطين والقدس ليست عاصمة إسرائيل، بل هي عاصمة فلسطين ويسقط ترمب" .

وانتهت المظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو، وسط تدابير أمنية مكثّفة، دون حدوث مشاكل أو أعمال شغب.

وأعلن ترمب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، الأربعاء، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.