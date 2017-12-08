شاهد| خطيب الأقصى للزعماء العرب: نريد أفعالا وليس إدانات

ندد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ يوسف أبو سنينة، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير بشأن القدس.

وقال خلال خطبة الجمعة: " في بيت المقدس وفي مشارق الأرض ومغاربها، تعيش أمتنا اليوم في حالة غضب مما أعلنته الإدارة الأمريكية بشأن القدس".

وأضاف: "إن تلك القرارات الأمريكية باطلة وغير معترف بها، فالقدس إسلامية عربية فلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى".

وتابع: "الإجراءات والممارسات الظالمة لن تزيد أمّتنا إلّا قوة وإيماناً وثباتاً".

وأكمل: "نعيش اليوم في أوضاع صعبة، فالمسجد الأقصى تُنتهك فيه الحُرمات وتتم فيه الاقتحامات، وما زالت الفُرقة قائمة".

وتابع الشيخ أبو سنينة: "بيت المقدس هو قبلة المسلمين الأولى ومسرى النبي، ومنه عرج إلى السماوات العلى".

وخاطب الزعماء العرب قائلا: "نريد أفعالا وليس إدانات".

واستنكر الخطيب الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى، وقال: "مسجدنا مبارك وأرضنا مباركة"، متوجها الى المصلين بالقول: "اعمروه بالصلوات والعلم وحافظوا على مسجدكم ولا تفرطوا فيه".

ويسود التوتر الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء)، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.