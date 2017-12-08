شاهد.. تقرير: ولي العهد السعودي اشترى أغلى لوحة في التاريخ

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية وشخصية خليجية وصفتها بأنها شهيرة في عالم الفنون أن ولي العهد السعودي اشترى أغلى لوحة في التاريخ.

وذكرت الصحيفة الأمريكية الشهيرة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استعان بوسيط لشراء لوحة "سالفاتور موندي" أي (مُـخلِّص العالم) للفنان العالمي الشهير ليوناردو ديفنشي بمبلغ 450.3 مليون دولار في مزاد لدار مزادات كريستيز في نيويورك منتصف الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن لديها وثائق تؤكد أن مشتري اللوحة أمير سعودي مقرب من ولي العهد.

وأضافت أن مشتري اللوحة هو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، وهو أمير سعودي، وصديق مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أن اللوحة ستعرض في "مـتحف اللوفر" بأبو ظبي، وهو ما أكده المتحف في تغريدة على موقع تويتر.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الأمير بدر لم يكن معروفا قبل بزوغ نجم ولي العهد السعودي وتعيينه مساعدا له، ولا يـعرف عنه أنه هاوٍ لجمع التحف.

وقد تباهى باقتناء هذه اللوحة المثيرة للجدل لما يوصف بصورة المسيح، ما ينافي تعاليم الإسلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن شراء أمير قريب من ولي العهد مثل هذه اللوحة يشير إلى "انتقائية في الحملة على الفساد" في المملكة العربية السعودية.

وبيعت اللوحة بمبلغ قياسي وصل إلى 450.3 مليون دولار في مزاد لدار مزادات كريستيز في نيويورك منتصف الشهر الماضي.

ويزيد المبلغ بأكثر من مثلي الرقم القياسي السابق المسجل لعمل فني في مزاد.

وجنت اللوحة، التي أعيد اكتشافها في الآونة الأخيرة وكانت أخر عمل لدافينشي مملوك لأشخاص، أكثر من أربعة أمثال تقدير دار كريسيتز قبل المزاد لقيمتها وهو حوالي 100 مليون دولار.

كما تزيد قيمة اللوحة بأكثر من ضعفي المبلغ القياسي المسجل لعمل فني في مزاد وكان للوحة (نساء الجزائر) للرسام بيكاسو والتي بيعت مقابل 179.4 مليون دولار في مايو أيار 2015.