رفض دولي في مجلس الأمن لقرار ترمب بشأن القدس

وجدت واشنطن نفسها معزولة في مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة طارئة إثر قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعبرّت الأمم المتحدة في الجلسة عن "بالغ القلق" إزاء مخاطر تصاعد العنف إثر القرار، في حين أكدت دول المجلس الأوربية أنه يخالف قرارات الأمم المتحدة.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بـ "الإجماع الدولي الكبير المندد بالقرار الأمريكي المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية".

واعتبر عباس، "أن هذا الإجماع، (في مجلس الأمن) هو بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين"، مؤكدا أن واشنطن "بهذا الموقف لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام".

وأثار قرار ترمب غضبا عارما في العالمين العربي والاسلامي ورفضا عاما من شركاء واشنطن.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال الجلسة في كلمة عبر الفيديو من القدس إنه تم إعلان "ثلاثة أيام غضب" من "السادس إلى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول"، محذرا من مخاطر "التطرف الديني".

"تفاوض بين الطرفين"

وأكد المسؤول الأممي على أن "القدس هي القضية الأشد تعقيدا" في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وأن المدينة المقدسة تمثل "رمزا" للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية مشددا على أن وحده "التفاوض بين الطرفين" هو الوسيلة لتقرير مصير المدينة المقدسة.

ودعا نيكولاي ملادينوف قادة العالم إلى "التحلي بالحكمة" لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

أما السويد وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا فقد أكدت في إعلان جاء في بيان لسفرائها إثر الجلسة أن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل "لا يتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي" وأن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

"القدس عاصمة لدولتين"

وأكد السفراء الأوربيون "أن وضع القدس يجب أن يحدد عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تختتم باتفاق حول الوضع النهائي".

وشددوا على أنه في هذا الإطار "يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين. وفي غياب اتفاق، لا نعترف بأية سيادة على القدس".

وأضافوا أنه "بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرارات 467 و478 و2334 نعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما شددوا على أن "الاتفاق على الحدود بين الدولتين يجب أن يتم على أساس خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وفق تبادل أراض يتفق عليه الجانبان. وأن الاتحاد الأوربي لن يعترف بأي تغيير لحدود 1967 بما فيها في ذلك القدس إلا باتفاق الطرفين".

وشدد السفراء أن قرار دونالد ترمب "لا يخدم فرص السلام في المنطقة" ودعوا "كافة الأطراف والفاعلين الإقليميين إلى العمل معا للحفاظ على الهدوء".

وقال السفراء الأوربيون "نحن على استعداد للمساهمة في الجهود الصادقة لإحياء عملية السلام على قاعدة المعايير الدولية المتفق عليها، والمؤدية إلى حل الدولتين. ونشجع الإدارة الأمريكية على تقديم مقترحات مفصلة من أجل التوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني".

واشنطن "ملتزمة عملية السلام"

ورفضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي "الخطب والدروس" وقالت إن بلادها "تبقى ملتزمة بعملية السلام" في الشرق الأوسط.

وقالت إن ترمب لم يفعل سوى الاعتراف بالواقع القائم، طالما أن مقار الحكومة والبرلمان موجودة في القدس.

وذكرت بأن ترمب أصر على أن قراره ليس له أثر على ما يقرره الفلسطينيون والإسرائيليون في نهاية المطاف.

وأضافت "أفهم أن التغيير صعب" لكن "تحركاتنا تهدف إلى دفع قضية السلام" و"نحن نريد اتفاقا عبر التفاوض"، موضحة أن ترمب "لم يتخذ موقفا بشأن الحدود" وأن "الوضع القائم مستمر على حاله في الأماكن المقدسة".

وأظهر الاجتماع الذي دعت ثماني دول إلى عقده من أصل أعضاء المجلس الخمسة عشر، عزلة الولايات المتحدة إزاء باقي الدول التي انتقدت القرار الأمريكي بدرجات متفاوتة.

ولا يملك مجلس الأمن سبل اعتراض نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في حين تملك واشنطن حق النقض على أي قرار أو إعلان يصدر عنه.

جون لينون

طلبت اجتماع الجلسة الطارئة لمجلس الأمن مصر والسنغال والأورغواي وبوليفيا والسويد وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

واعتبرت الكثير من الدول ولا سيما بوليفيا ومصر القرار الأمريكي انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال السفير المصري عمر ابو العطا إن قرار ترمب "انتهاك للشرعية الدولية" والقدس تبقى "مدينة محتلة".

وأكد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا أن "لا بديل عن حل الدولتين".

وأشار سفير الاوروغواي البيو روسيلي إلى حلم جون لينون في "عالم يعمه السلام"، آملا تحقيقه في الشرق الأوسط.