ردود الفعل الغاضبة ضد قرار ترمب تتواصل حول العالم

تواصلت ردود الفعل الرافضة لاعتراف الإدارة الأمريكية، بمدينة القدس، عاصمة لإسرائيل، واعتزامها نقل سفارة واشنطن من تل أبيب للمدينة الفلسطينية المحتلة.

وفي البوسنة والهرسك، أصدر الاتحاد الإسلامي، بيانًا أعرب فيه عن إدانته الشديدة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب "الذي لم يصب في صالح السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وذكر البيان، أن "قرار الرئيس ترمب، يبعث على القلق، لأنه قرار أحادي الجانب، ولا يساهم في عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل".

ولفت البيان إلى أن وضعية مدينة القدس واضحة في ضوء قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي، مشيرًا لأهمية المدينة ثقافيًا ودينيًا بالنسبة لكافة الأديان حول العالم.

وتابع "هذا القرار قد تسفر عنه نتائج لا يمكن التنبؤ بها، وننتظر من الدولة صاحبة المسؤولية الأكبر بالعالم (أمريكا) أن تتخذ قرارات تعزز السلام الدولي، وتساهم في حوار الثقافات والحضارات بين الشعوب".

وأعرب الاتحاد، عن أمله في أن يصغي ترمب، وإدارته للمناشدات القادمة من الشرق الأوسط والعالم بأكمله، ويعدل من قراراه.

في ذات السياق أصدر المركز الإعلامي لدار إفتاء المسلمين في بلغاريا، بيانًا أدان فيه القرار الأمريكي، معبرًا عن قلق مسلمي البلاد حيال تلك الخطوة.

وذكر البيان أن "القدس مدينة مقدسة، وأرض مشتركة للأديان السماوية الثلاثة في العالم (الإسلام، المسيحية، اليهودية)".

وشدد على "ضرورة حل وضعية القدس في ضوء حوار دبلوماسي تشارك فيه الأمم المتحدة، والشعبان الفلسطيني والإسرائيلي".

واستطرد موضحًا أن "الشرق الأوسط برميل من البارود، فتيله موجود في القدس"، مشيرًا أن "السلام العالمي في خطر، والتحركات أحادية الجانب لن تضع حلًا لأزمة مستمرة منذ سنوات".

وفي جنوب إفريقيا، ناشدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (غير حكومية)، الحزب الحاكم، اتخاذ خطوات ملموسة لتجاهل قرار ترمب، من خلال دعوة الكونغرس الوطني للانعقاد.

وفي نيجيريا، أدان إسحاق أكينتولا، رئيس إحدى جماعات الدفاع عن حقوق المسلمين، قرار الرئيس الأمريكي بشدة.

وأضاف في بيان، "هذا (القرار) استفزازي ووقح".

وأعلن الرئيس الأمريكي ترمب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض (الأربعاء) اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.