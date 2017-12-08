"جمعة الغضب" .. دول عربية وإسلامية تنتفض نصرة للقدس

انتفض العالم العربي والإسلامي، في يوم جمعة "الغضب" نصرة للقدس، وتنديدا بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

في ساحات المسجد الأقصى، توحّدت أصوات آلاف الفلسطينيين، مرددة شعارات رافضة للقرار الأمريكي، استجابة لدعوات أطلقتها القوى الفلسطينية، للتظاهر في جميع أنحاء الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة، بعد صلاة الجمعة الأولى عقب قرار ترمب.

كما خرجت الجماهير العربية في الخط الأخضر (داخل إسرائيل)، في مسيرات واسعة بعد انتهاء صلاة الجمعة، "تصديا لإعلان ترمب المشؤوم".

وتكرر المشهد نفسه في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث خرجت مظاهرات حاشدة، حاولت القوات الإسرائيلية قمعها ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة المئات.

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت المظاهرات والمسيرات، والوقفات الاحتجاجية في العديد من الولايات التركية، تنديدا بالقرار الأمريكي، وشهدت تلك الولايات مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة.

وشملت المظاهرات معظم الولايات التركية أبرزها العاصمة أنقرة، وإسطنبول.

وفي العراق، توحّدت اليوم طوائف البلاد، من السنّة إلى الشيعة، في وقفات احتجاجية رافضة للقرار الأمريكي، وتجمع العراقيون في الساحات العامة بعد أداء صلاة الجمعة في مختلف محافظات البلاد، من الشمال الى الجنوب، مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل والرئيس الأمريكي.

وفي بغداد شارك السفير الفلسطيني لدى العراق، أحمد عقل، في الاحتجاج المناهض لقرار ترمب.

أما في مصر، فقد خرج مئات المصلين من مسجد الجامع الأزهر، شرق العاصمة القاهرة، في مسيرة غضب ضد القرار الأمريكي.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات من قبيل "القدس عربية" و"القدس فلسطينية".

الغضب نفسه اهتزت على وقعه العديد من المدن المصرية الأخرى، بينها الإسكندرية وطنطا والمنيا، حيث خرج المصلون عقب أداء صلاة الجمعة، صادحين بهتافات تتعالى جميعها نصرة للقدس.

وغير بعيد عن مصر، وتحديدا في الأردن، عمّت مسيرات غضب شعبي، محافظات البلد الأخير ومدنه.

ففي العاصمة عمّان، انتظمت مسيرة مركزية، شارك فيها آلاف المواطنين، انطلقت من أمام المسجد الحسيني وصولاً إلى ساحة النخيل.

وفي سوريا، تظاهر مئات المواطنين في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، شمالي البلاد، حيث نظم المتظاهرون مسيرة عقب صلاة الجمعة، تنديدًا بالقرار الأمريكي في مركز محافظة إدلب، وبلدات أريحا ومعرة النعمان، وقرى أطمة، وكيللي، وجرجناز، إضافة إلى بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي.

أما في اليمن، فقد تظاهر أكثر من ألف شخص، بعد صلاة جمعة اليوم، في "ساحة الحرية" بمدينة تعز المحاصرة، جنوب غربي البلاد.

وانطلقت المظاهرة التي دعا إليها "المركز الإعلامي لساحة الحرية، وشباب "ثورة 11 فبرير (2011)" من وسط المدينة التي يحاصرها مسلحو جماعة "الحوثي" منذ أكثر من عامين.

وفي أول جمعة أعقبت اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، خرج مئات السودانيين عقب صلاة الجمعة، في تظاهرات نصرة للقدس ورفضاً للقرار.

وطالب المتظاهرون بطرد القائم بالأعمال الأمريكي لدى الخرطوم.

وفي لبنان، شهد مخيم عين الحلوة الذي يضم نحو 80 ألف من اللاجئين الفلسطينيين، جنوبي البلاد، مسيرة غاضبة وإحراق إطارات مطاطية وعرضا عسكريا، استنكاراً للقرار.

ذلك الغضب انتقلت عدواه إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع مدن وبلدات لبنانية أخرى، تظاهرات بالآلاف، طغى عليها العنصر النسائي والأطفال.

تونس بدورها، اهتزت اليوم على وقع مظاهرات حاشدة شملت مختلف محافظاتها ومدنها، انطلاقا من العاصمة وصولا إلى أقصى جنوبي البلاد.

وخرج في المظاهرات رجال ونساء وأطفال، من مختلف الأعمار والانتماءات، إلى جانب سياسيين ومنظمات نقابية ومجتمع مدني، تنديدا بالقرار، ونصرة للقدس.

وفي العديد من المدارس والمعاهد الثانوية بعدد من مدن البلاد، رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العالم التونسي.

وفي الجزائر المجاورة، انتظمت عدة وقفات احتجاجية ندد خلالها المتظاهرون بالخطوة الأمريكية، وأعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية. أما في وهران كبرى مدن الغرب الجزائري، نظم متظاهرون وقفة بساحة التحرير وسط المدينة، سرعان ما تحولت إلى مسيرة جابت شوارع المدينة من قبل شباب غاضب من القرار الأمريكي، حاملين صورا للقدس وأعلاما فلسطينية.

كما خرج آلاف المتظاهرين في عدة ولايات مثل قسنطينة (شرق)، المدية والمسيلة والجلفة (وسط)، للاحتجاج ضد قرار ترمب، وتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وفي المغرب، انتفضت مساجد البلاد، في أول صلاة جمعة بعد القرار الأمريكي، حيث ندد المصلون بمسجد المحسنين بالعاصمة الرباط، خلال وقفة عقب صلاة الجمعة، بصمت بعض الأنظمة العربية على ما يجري بالقدس.

وفي موريتانيا أيضا، تظاهر آلاف المواطنين في العاصمة نواكشوط، إثر أدائهم صلاة الجمعة، حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين هتافات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وشارك في المسيرات الغاضبة قادة أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية، توجهوا ضمن حشود غفيرة نحو مباني ممثلية الأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية، فيما احتشد عدد من المتظاهرين أيضا أمام السفارة الفلسطينية في نواكشوط، تعبيرا عن تضامنهم مع القدس.

وفي الصومال، احتشد آلاف الصوماليين في شوارع العاصمة مقديشو وبعض الأقاليم، عقب الصلاة، قبل أن تتحول الوقفة الاحتجاجية إلى مسميرة جابت الشوارع الرئيسية للمدينة.

حالة الغضب انتقلت أيضا إلى عدد من البلدان الإسلامية، ففي باكستان، احتشد مئات الأشخاص في عدة مدن بالبلاد، للإعراب عن إدانتهم لقرار الرئيس الأمريكي.

وفي ماليزيا، احتج أكثر من ألف متظاهر بقيادة وزير الرياضة بالبلاد، خيري جمال الدين، أمام سفارة واشنطن في كوالالمبور، في مسيرة انطلقت من مسجد قريب بعد صلاة الجمعة، واتجهت إلى السفارة الأمريكية.

بدورها، شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تظاهرة منددة بالقرار الأمريكي، شارك فيها المئات من المسلمين، وانتظمت أمام مقر السفارة الأمريكية بالمدينة.

بدورهم، تظاهر المئات من المواطنين الأفغان في مدينة مزار شريف شمالي البلاد، بعد صلاة الجمعة، نصرة للقدس.

وبالإضافة إلى المدن العربية والإسلامية تظاهرت جاليات إسلامية في لندن وواشنطن وغيرها من البلدان الأجنبية رفضا لقرار ترمب.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأول الأربعاء، بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والمباشرة بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى الشطر الشرقي المحتل من المدينة منذ 1967، ما أطلق غضبا عربيا وإسلاميا وقلقا وتحذيرات دولية من التداعيات.