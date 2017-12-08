تيلرسون: السعودية عليها أن تُفكر في عواقب سياستها تجاه قطر ولبنان واليمن

حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المملكة العربية السعودية على أن تكون أكثر ترويا وتدبرا فيما يتعلق بسياستها في اليمن وقطر ولبنان.

وأضاف تيلرسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي "جان إيف لودريان" في العاصمة الفرنسية باريس، أن على السعودية أيضا أن تفكر في عواقب أفعالها في هذه الدول الثلاث (قطر واليمن ولبنان).

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 من يونيو/حزيران الماضي، إثر قيام كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار على قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما تنفيه قطر بشدة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد حث السعودية على رفع الحصار عن اليمن فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بعد أن فرضت حصارا بريا وبحريا وجويا أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

فيما تسببت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الرياض في أزمة سياسية حادة في لبنان، قبل أن يعلن الحريري تراجعه عن الاستقالة.