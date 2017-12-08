السبسي يستدعي السفير الأمريكي بشأن قرار القدس

استدعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سفير الولايات المتحدة لدى بلاده لإعلان موقفه الرافض للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، حسبما قال مستشار في الرئاسة التونسية.

وصرح نور الدين بن نتيشة، مستشار الرئيس التونسي، اليوم (الجمعة) إن تونس ترفض قرار الإدارة الامريكية اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل.

وقال المستشار لإذاعة "شمس إف أم" الخاصة اليوم "تونس إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل دائم وهي تدعم السلام في المنطقة بما يحفظ حق الشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس".

وأفاد بن نتيشة بأن السبسي ستكون له جلسة عمل يوم الاثنين القادم مع الرئيس الفرنسي ماكرون لبحث المسألة الليبية، وأيضا لمناقشة القرار غير الشرعي للإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس الفرنسي أعرب في وقت سابق عن رفضه القرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.