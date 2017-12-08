أمريكا تطالب رعاياها في القاهرة والخرطوم بـ"توخي الحذر"

طالبت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الخميس، رعاياها، بـ "توخي الحذر" حال اندلاع مظاهرات أو أعمال عنف خلال الأيام المقبلة بالعاصمة المصرية.

يأتي ذلك على خلفية دعوات أطلقتها قوى وشخصيات مصرية اليومين الماضيين للتظاهر اليوم الجمعة وخلال الأسبوع المقبل، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحثت السفارة، بحسب بيان منشور عبر موقعها الإلكتروني، رعاياها على تجنب مناطق المظاهرات، وتوخي الحذر في محيط التجمعات والاحتجاجات والمظاهرات الكبيرة، حال اندلاعها خلال الأيام المقبلة بالقاهرة.

ونصحت السفارة الموظفين غير الأساسيين بالحد من وجودهم في مقر السفارة الأمريكية في "حي غاردن سيتي وسط القاهرة بعد ساعات العمل، وكذلك في عطلة نهاية الأسبوع (يومي الجمعة والسبت).

من ناحية أخرى طالبت السفارة الأمريكية لدي العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الخميس، رعاياها بتوخي الحذر، حيال احتجاجات محتملة قد تشهدها البلاد، رفضًا لقرار الرئيس دونالد ترمب بشأن مدينة القدس الفلسطينية.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني، إن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامها نقل سفارتها من تل أبيب إليها، قد يثير احتجاجات في السودان.

وأشارت إلى أنها تذكر مواطنيها بـ"الحاجة إلى توخي الحذر والوعي بالأمن الشخصي".

وناشدت السفارة رعاياها، البقاء على معرفة بالبيئة المحيطة، والأحداث المحلية، ومراقبة الأخبار المحلية للحصول على التحديثات، كما طالبتهم بـتجنب مناطق المظاهرات، وتوخى الحذر حيال أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة.

ونصحت السفارة الامريكية موظفي البعثة بـالحد من نشاطهم، خاصة اليوم الجمعة، لأن هناك احتمال أكبر للاحتجاجات في ذلك اليوم.

ودعت أحزاب سودانية وقادة سياسيون، مساء الخميس، الشعوب العربية والإسلامية لمناهضة قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعرب حزب المؤتمر الشعبي الذي، أسسه الراحل حسن الترابي، الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها، وأخذ زمام المبادرة نحو تحقيق تطلعات الأمة الإسلامية وحفظ مقدساتها.

من جانبه قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن قرار الرئيس الأمريكي، ينتهك القانون الدولي ويناقض قرارات الأمم المتحدة، موضحا أن الولايات المتحدة التي تطرح نفسها وسيطًا في هذا النزاع أهدرت أهم مبادئ الوساطة، وهي الموضوعية والحياد الإيجابي.