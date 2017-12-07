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سياسة

8 دول تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن بشأن القدس

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
6/12/2017

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن 8 دول من أعضاء المجلس طلبت عقد جلسة طارئة لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان للبعثة السويدية في الأمم المتحدة إن "بعثات بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي" طلبت من الرئاسة اليابانية لمجلس الامن عقد اجتماع طارئ للمجلس.

ورجح دبلوماسيون أن تعقد الجلسة الطارئة يوم الجمعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

المصدر : وكالات
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