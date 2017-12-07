8 دول تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن بشأن القدس

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن 8 دول من أعضاء المجلس طلبت عقد جلسة طارئة لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان للبعثة السويدية في الأمم المتحدة إن "بعثات بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروغواي" طلبت من الرئاسة اليابانية لمجلس الامن عقد اجتماع طارئ للمجلس.

ورجح دبلوماسيون أن تعقد الجلسة الطارئة يوم الجمعة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.