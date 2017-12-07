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واشنطن تطلب من إسرائيل كبح ردها على قرار القدس

ترمب يوقع قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس- مارس
ترمب يوقع قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس- مارس
7/12/2017

أظهرت وثيقة لوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن تطالب إسرائيل بتخفيف ردها على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وجاء هذا المطلب لأن واشنطن تتوقع رد فعل غاضبا، وتدرس التهديدات المحتملة للمنشآت والأفراد الأمريكيين، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وقالت الوثيقة التي تحمل تاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول، في نقاط للمناقشة موجهة للدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في تل أبيب لنقلها إلى المسؤولين الإسرائيليين "في حين أني أدرك أنكم سترحبون علنًا بهذه الأنباء، فإنني أطلب منكم كبح جماح ردكم الرسمي".

وأضافت الوثيقة "نتوقع أن تكون هناك مقاومة لهذه الأنباء في الشرق الأوسط وحول العالم. وما زلنا نقيم تأثير هذا القرار على المنشآت والأفراد الأمريكيين في الخارج".

وقالت وثيقة أخرى لوزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها رويترز وتحمل أيضا تاريخ السادس من ديسمبر/كانون الأول، إن الوزارة شكلت قوة مهام داخلية "لتتبع التطورات في أنحاء العالم" عقب القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ "رويترز" إن من الإجراءات المتبعة دائما تشكيل قوة مهام "في أي وقت توجد فيه مخاوف على سلامة وأمن أفراد من الحكومة الأمريكية أو مواطنين أمريكيين".

ولم تعلق وزارة الخارجية الأمريكية على أي من الوثيقتين.

وتخلى الرئيس الأمريكي عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود، الأربعاء، واعترف بالقدس المحتلة  عاصمة لإسرائيل فيما يهدد جهود السلام بالشرق الأوسط وأغضب أصدقاء وخصوم الولايات المتحدة على السواء.

وسردت الوثيقة الأولى أيضًا نقاطًا للمناقشة للمسؤولين بالقنصلية الأمريكية العامة في القدس والسفارات الأمريكية في لندن وباريس وبرلين وروما والبعثة الأمريكية لدى الاتحاد الأوربي في بروكسل.

وفي الرسالة الموجهة للعواصم الأوربية، طلبت الوثيقة من المسؤولين الأوربيين تأكيد أن قرار ترمب لم يستبق الحكم على ما يسمى قضايا "الوضع النهائي" التي ينبغي تسويتها بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت "أنتم في وضع مهم يتيح لكم التأثير في رد الفعل الدولي على هذا الإعلان ونحن نطلب منكم تضخيم حقيقة أن القدس ما زالت قضية من قضايا الوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأنه يجب على الطرفين تقرير أبعاد سيادة إسرائيل في القدس خلال مفاوضاتهم".

وأضافت "أنتم تعلمون أن هذه إدارة فريدة. تتخذ خطوات جريئة. لكن الإجراءات الجريئة هي ما سوف تقتضيه الضرورة من أجل إنجاح جهود السلام أخيرًا".

المصدر : رويترز
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