نتنياهو: مزيد من الدول ستحذو حذو أمريكا بشأن القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن دولًا "كثيرة" ستحذو حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإن هناك اتصالات تجري بالفعل في هذا الشأن.

وغير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الأربعاء، سياسة أمريكية استمرت عقودًا بشأن القدس التي يطالب الإسرائيليون والفلسطينيون بالسيادة عليها.

وعلق نتنياهو على القرار الأمريكي بقوله إن ترمب دخل تاريخ القدس "إلى الأبد" بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفًا "سيذكر اسمه الآن بفخر مع الأسماء الأخرى في تاريخ المدينة المجيد".

وأثار القرار استنكار وإدانة ورفض كثير من الدول العربية والإسلامية ومن المجتمع الدول، بينها دول حلفاء رئيسيون لواشنطن.

وقال نتنياهو في كلمة اليوم بوزارة الخارجية خلال منتدى الدبلوماسية الرقمية "أود أن أعلن أننا على تواصل بالفعل مع دول أخرى ستعلن اعترافًا مماثلًا"، ولم يذكر نتنياهو أيا من هذه الدول بالاسم، واكتفى بتأكيده إجراء اتصالات مع دول أخرى لإقناعها بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس أيضًا.

وتعتزم الولايات المتحدة فتح سفارة في القدس وهي خطوة تقول إنها قد تستغرق ثلاثة أو أربعة أعوام، والسفارة الأمريكية الحالية في تل أبيب مثل سفارات دول أخرى.

وقال نتنياهو "ليس لدي شك في أن اللحظة التي ستنقل فيها السفارة الأمريكية إلى القدس، وربما قبل ذلك، ستكون هناك العديد من السفارات في القدس. الوقت حان".

من جهة أخرى، دعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الخميس ، إلى انتفاضة جديدة شاملة ضد إسرائيل بعد قرار ترمب.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، إن هذه السياسة الصهيونية المدعومة أمريكيا لا يمكن مواجهتها إلا بإطلاق شرارة انتفاضة متجددة"، مضيفًا "نطالب وندعو بل ونعمل وسنعمل على إطلاق انتفاضة في وجه الاحتلال، لا توجد اليوم أنصاف حلول"، وقال إن ترمب سيندم ندما شديدًا على هذا القرار.