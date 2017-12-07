مسؤولان بالبيت الأبيض: قرار ترمب سلبي ويضر بعملية السلام

قال مسؤولان في البيت الأبيض، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيلحق أضرارًا كبيرة بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في المدى القريب على الأقل.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، لفت المسؤولان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما في تصريح لقناة سي إن إن، إلى الجو السلبي الذي سينجم عن القرار في المنطقة.

وقال أحد المسؤولين "نحن مستعدون إزاء خروج العملية (السلام) عن مسارها، لكني واثق من أن ذلك سيكون مؤقتًا".

وأوضح المسؤول أن طاقم الرئيس الأمريكي المختص بعملية السلام في الشرق الأوسط لم يتحدث مع المسؤولين الفلسطينيين عقب اتخاذ ترمب القرار.

وعن توقيت القرار، أفاد المسؤول باعتقاد واشنطن أنه في حال عقد اتفاق إسرائيلي/فلسطيني محتمل فإن إعلان القرار بعده سيلحق به أضرارًا أكبر، دون توضيح ذلك.

وأشار المسؤول الثاني إلى أن القرار سيسبب مشاكل على المدى القريب، آملا أن يخدم القرار عملية السلام على المدى البعيد.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب متلفز من البيت الأبيض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه وجه أوامره للبدء بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة.

ومنذ إقرار الكونغرس الأمريكي، عام 1995، قانونًا بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر؛ حفاظًا على المصالح الأمريكية، فيما اعتبر ترمب أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا.