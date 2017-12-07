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سياسة

ماليزيا تدعو المسلمين للتصدي لأي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

إسرائيل أضاءت أسوار القدس بعلم الاحتلال وأمريكا
إسرائيل أضاءت أسوار القدس بعلم الاحتلال وأمريكا
7/12/2017

دعا رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق، المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى المعارضة والتصدي بكل قوة لأي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نجيب في كلمة خلال اجتماع سنوي للحزب الحاكم في كوالالمبور "أدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى إعلاء أصواتهم.. وتوضيح أننا نعارض بقوة أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطاب متلفز من البيت الأبيض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال إنه وجه أوامره للبدء بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس .

ومنذ إقرار الكونغرس الأمريكي، عام 1995، قانونًا بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة 6 أشهر، حفاظًا على المصالح الأمريكية، فيما اعتبر ترمب أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة القدس عاصمة موحدة وأبدية لها؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به، كما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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