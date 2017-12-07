شاهد: هنية يدعو لانتفاضة جديدة ردا على قرار ترمب بشأن القدس

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الخميس، إلى إطلاق انتفاضة شعبية جديدة في وجه الاحتلال، بعد إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعا هنية خلال كلمة تعليقًا على إعلان القرار الأمريكي، أن يكون يوم غد الجمعة يوم غضب وبداية لانتفاضة شاملة تحت اسم "انتفاضة حرية القدس والضفة"، لافًتًا إلى أن قرار ترمب جاء بالتزامن مع ذكرى الانتفاضة الفلسطينية.

واعتبر هنية أن قرار ترمب بشأن القدس بمثابة إعلان وفاة ووأد لعملية السلام وإلى الأبد، كما أكد أنه لا يوجد شيء اسمه صفقة القرن، مطالبًا السلطة الفلسطينية بالخروج من اتفاقية أوسلو وإعلان موت عملية السلام.

وقال هنية "آن الأوان لأهالينا في الضفة الغربية وقطاع غزة لامتلاك زمام الأمور"، مؤكدًا أنه لا توجد أنصاف حلول و"سنطلق العنان لجميع أبناء شعبنا لتأكيد حقهم في كل فلسطين".

وأضاف "يجب أن تستمر الهبة حتى تندم الإدارة الأمريكية على قرارها بشأن القدس، وتابع "أعطينا التعليمات لإعلان النفير الداخلي لمتطلبات المرحلة القادمة"، مؤكدًا "واهم من يعتقد أن الشعب الفلسطيني يمكن أن يستسلم أمام القرار الأمريكي".

وأضاف أن القدس كانت دوما منطلق الانتفاضات والثورات و"هكذا ستبقى وهكذا سنبقى"، مشددًا على أن القدس موحدة "لا شرقية ولا غربية هي فلسطينية عربية إسلامية وعاصمة فلسطين".

وتابع هنية "لا نعترف بشرعية الاحتلال ولا وجود لإسرائيل على أرض فلسطين حتى تكون القدس عاصمة لها، ولا نعترف بدولتين واعترافنا فقط بفلسطين.. كل فلسطين".

وطالب بعقد اجتماع فلسطيني جامع بشكل عاجل للاتفاق على السياسة الفلسطينية القادمة، وقال "يجب علينا التحلي بالوحدة الوطنية وتجاوز حديث الانقسام، لافتًا إلى أن التوترات والصراعات الداخلية أغرت الإدارة الأمريكية والاحتلال على اتخاذ القرار.

وقال هنية إنه يجب رفع العقوبات عن قطاع غزة ووقف التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال في الضفة الغربية، وأضاف "أصبحنا مطالبين بتمكين المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية".

ودعا رئيس المكتب السياسي لحماس، الدول العربية والإسلامية لوقفة جادة من أجل القدس، ووقف تعاونهم مع الإدارة الأمريكية، كما دعاهم لتجاوز الخلافات وتضميد الجراح والتوحد من أجل القدس، وطالب بعقد قمة عاجلة للجامعة العربية للتباحث بشأن القدس.