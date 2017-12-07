شاهد: مظاهرة أمام نقابة الصحفيين في مصر دعما للقدس

تظاهر مئات أغلبهم صحفيون على درج نقابة الصحفيين بالقاهرة مساء الخميس احتجاجا على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وندد المتظاهرون بما اعتبروه رد فعل ضعيفا من الحكومات العربية على القرار.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن اعتقلت عددا من الصحفيين والمتظاهرين من أمام النقابة بوسط العاصمة المصرية.

وخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء سياسة أمريكية استمرت عقودا عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر ببدء إجراءات نقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

وردد المشاركون في الاحتجاج هتافات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل والحكومات العربية وأشعلوا النار في علم إسرائيل وصورة لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وطالب المحتجون بقطع العلاقات العربية مع الولايات المتحدة وإغلاق سفاراتها، وأيضا إغلاق سفارات إسرائيل في الدول التي تربطها اتفاقات سلام معها ومن بينها مصر.

وأدانت الدول العربية قرار ترمب، وقالت مصر إنها "تستنكر" القرار وترفضه والآثار المترتبة عليه.