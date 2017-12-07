حماس: قرار ترمب عدوان صارخ على الفلسطينيين

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لدولة إسرائيل "سيفتح أبواب جهنم" على المصالح الأمريكية.

، معتبرة الإعلان "عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني".

ودعت حماس العرب والمسلمين "إلى اتخاذ قرارات لتقويض المصالح الأمريكية في المنطقة ونبذ إسرائيل". كما دعت "منظمة التحرير والرئيس محمود عباس إلى سحب الاعتراف بإسرائيل وإلى إلغاء اتفاقية أوسلو ردا على إعلان ترمب".

واعتبرت الحركة أن إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل عدوان سافر على الشعب الفلسطيني.

ودان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قرار ترمب. وقال في بيان إن "قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال لن يُغيّر حقائق التاريخ والجغرافيا".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني يعرف كيف يرد بشكل مناسب إزاء المساس بمشاعره ومواقعه المقدسة".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بعد خطاب الرئيس الأميركي إن القرار من شأنه أن "يفتح أبواب جهنم على المصالح الأميركية في المنطقة"، داعيا الحكومات العربية والإسلامية إلى "قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الإدارة الأميركية وطرد السفراء الأميركيين لإفشاله".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة الصحافة الفرنسية إن قرار ترمب "مرفوض رفضا قاطعا" وهو بمثابة "إعلان العدوان على الحق الفلسطيني والعربي والإسلامي وشرعنة للإرهاب الصهيوني".

وأضاف أن "القرار الأميركي المشين سيشعل حالة من الفوضى في المنطقة، ومطلوب فعليا من الفلسطينيين والعرب والمسلمين اتخاذ قرارات رسمية لمعاقبة الإدارة الأميركية على هذا القرار وإفشاله".

وشدد على أن الإدارة الأميركية "تتحمل المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار.. لن نسلم بهذا القرار بأي حال من الأحوال ويتوجب أن نتحرك على كل المستويات الشعبية والرسمية فلسطينيا وعربيا وإسلاميا موحدين للعمل لمواجهة الصلف الأميركي".

من جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية اليوم الخميس إضرابا في القدس المحتلة.