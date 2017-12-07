حكم بإعدام 13 متهمًا في قضية "أجناد مصر"

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في حكم أولي إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف وقتل" في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم "أجناد مصر".

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي بالمؤبد لـ 17 متهما حضوريا، و15 عامًا لاثنين منهم حدث (أقل من 18 عامًا)"، ومعاقبة 7 متهمين حضوريا 5 سنوات، وبراءة 5 متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء دعوى تجاه متهم لوفاته.

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين أنهم في الفترة من 2013 وحتى مايو 2015 قتلوا العميد طارق المرجاوي بمديرية أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والعميد أحمد زكي عبداللطيف من قوات الأمن المركزي والمقدم محمد جمال بميدان لبنان، وشرعوا في قتل ضباط ومجندين آخرين وتفجير قنبلة بمحيط محطة مترو البحوث وحيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص وإتلاف سيارات شرطة وممتلكات عامة وخاصة وتفجير قنبلة في محيط دار القضاء العالي ما أدى إلى مقتل مواطنين.

كما يواجه المتهمون مجموعة تهم منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

وقال خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات لـ"الأناضول" إن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلي محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، نافيا التهم الموجهة إليهم.

وفي يوليو /تموز 2014، أمر النائب العام الراحل هشام بركات بإحالة 20 متهما بالقضية للمحاكمة الجنائية وتم إضافة بقية المتهمين (25 آخرين) تباعا بأمر إحالة تكميلي على مرتين، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 9 مارس/آذار 2015.

وفي 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أحالت المحكمة أوراق المتهمين الـ 13 لمفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.