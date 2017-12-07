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سياسة|الولايات المتحدة

حرائق بجنوب كاليفورنيا تجبر 200 ألف شخص على الفرار

حرائق الغابات في لوس أنغليس
حرائق الغابات في لوس أنغليس
7/12/2017

أغلقت السلطات مئات المدارس بمنطقة لوس أنغليس الخميس بعد أن أدت حرائق الغابات المستعرة إلى إلحاق دمار بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأجبرت الحرائق نحو 200 ألف شخص على الفرار ودمرت مئات المنازل.

وأعلنت منطقة لوس أنغليس التعليمية، وهي ثاني أكبر منطقة تضم طلابا في البلاد والذين يتجاوز عددهم 640 ألف طالب، أنها أغلقت ما لا يقل عن 265 من مدارسها التي يبلغ عددها نحو 1100 مدرسة.

وأُغلقت أيضا عشرات المدارس في مقاطعة فينتورا المجاورة حيث أدى أكبر حرائق المنطقة والذي يُطلق عليه اسم توماس إلى تفحم أكثر من 95 ألف فدان.

وقالت المنطقة التعليمية التي تضم نحو 17 ألف طالب إنها تأمل بإعادة فتح المدارس يوم الاثنين. وقد تصل سرعة رياح سانتا أنا الجافة التي تهب من صحراء كاليفورنيا صوب الغرب إلى 130 كيلومترا في الساعة الخميس.

وقال تحذير أرسله جهاز الطوارئ في لوس أنغليس "الرياح القوية خلال الليل تثير خطرا بالغا يتمثل في نشوب حرائق".

وفي منطقة سان فيرناندو فالي الواقعة شمالي لوس أنغليس دمر حريق يُطلق عليه اسم كريك ما لا يقل عن 30 منزلا وأتى على أكثر من 12 ألف فدان كما أجبر السلطات على إخلاء 2500 منزل وكذلك مركز للاستشفاء.

كما هدد حريق آخر يطلق عليه اسم راي أكثر من خمسة آلاف منزل ومبنى شمال غربي لوس أنغليس.

وأجبر حريق سكيربول في لوس أنغليس مئات السكان في التلال التي تكسوها الأشجار قرب حي بيل-إير الراقي على ترك منازلهم كما دمر أكثر من 150 فدانا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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