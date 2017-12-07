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سياسة

تركيا: أمريكا شدت صمام أمان قنبلة بقرار الاعتراف بالقدس

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
7/12/2017

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس إن الولايات المتحدة نزعت صمام الأمان من قنبلة في الشرق الأوسط بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال يلدريم إن الاختلافات الجلية بين تركيا وواشنطن، التي وترت العلاقات بالفعل بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تعني أن الغالبية العظمى من الشعب التركي لا تشعر بأي ود تجاه الولايات المتحدة.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمر ببدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة مناقضة للسياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود.

وقال يلدريم في مؤتمر بأنقرة "الولايات المتحدة شدت فتيل قنبلة مهيأة للانفجار في المنطقة" مؤكدا أن تركيا لا تعترف بالتحرك ومجددا الدعوة لواشنطن بإعادة النظر فيه.

وفي أعقاب قرار ترمب احتشد الخميس مئات المحتجين أمام القنصلية الأمريكية في إسطنبول مع تواجد كثيف للشرطة وتمركز جنود في زيهم العسكري فوق السطح.

وقال يلدريم: "يشعر أكثر من 80 في المئة من مواطنينا اليوم بجفاء تجاه الولايات المتحدة ومن حقهم أن يشعرا بهذا".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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