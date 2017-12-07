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بالصور: احتجاجات في نيويورك رفضا لقرار ترمب بشأن القدس

جانب من الوقفة الاحتجاجية في نيويورك رفضا لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
جانب من الوقفة الاحتجاجية في نيويورك رفضا لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
7/12/2017

شهدت مدينة نيويورك، مساء الأربعاء، وقفة احتجاجية، نظمها مسلمون وفلسطينيون، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومساء الأربعاء، أعلن ترمب، في خطاب متلفز، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ونظم عشرات الفلسطينيين والمسلمين والنشطاء وقفة احتجاجية في منطقة منهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، وأخذوا يرددون هتافات مناهضة للقرار الأمريكي.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات عليها عبارات رافضة للقرار، من قبيل "الحرية للقدس"، و"الحرية لفلسطين" و"القدس لم تكن يومًا تابعة لإسرائيل".

ومنذ إقرار الكونغرس الأمريكي، عام 1995، قانونًا بنقل السفارة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، دأب الرؤساء الأمريكيون على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة لمدة ستة أشهر؛ حفاظًا على المصالح الأمريكية.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى القدس الغربية المحتلة منذ عام 1948، معتبرة القدس عاصمة موحدة وأبدية لها؛ وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

كما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا لقرارات المجتمع الدولي.

 

 

المصدر : الأناضول
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