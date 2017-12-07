اليونان وتركيا تتفقان على إجراءات لبناء الثقة

قال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس الخميس خلال زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأثينا إن اليونان وتركيا اتفقتا على بدء "إجراءات لبناء الثقة" تحت إشراف الزعيمين.

وقال تسيبراس "اتفقنا على استئناف المحادثات تحت رعايتنا بشأن الإجراءات الأمنية وإجراءات بناء الثقة بالإضافة إلى محادثات استثنائية بشأن الرصيف القاري".

وتابع "حاولنا حل سوء التفاهم وتفهم ما يقصده الآخر… من جانبي أكدت على أن الانتهاكات التركية (في المجال الجوي لبحر إيجه) يجب أن تنتهي".

وطالب أردوغان اليونان بتسليم ثمانية جنود أتراك انطلقوا بطائراتهم إلى شمال اليونان أثناء محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي.

وطالب أردوغان كذلك بتحسين أوضاع أتراك عرقيين يقيمون في اليونان.