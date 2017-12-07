"النواب الأمريكي" يدعو ترمب إلى فرض عقوبات على جيش ميانمار

اقترح مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على رئيس البلاد دونالد ترمب، فرض عقوبات على الجيش والقوات الأمنية في ميانمار.

وأرفق المجلس اقتراحه، بتنديد بالهجمات والجرائم التي تقوم بها الميليشيات البوذية المدعومة من قِبل جيش ميانمار، ضدّ المدنيين في إقليم أراكان، منذ 25 أغسطس/ آب الماضي.

وذكر المجلس في اقتراحه غير المُلزم، أنّ أكثر من 600 ألف مسلم روهينغي، أُجبروا على ترك ديارهم بسبب الهجمات العنيفة التي تشنها الميليشيات البوذية على إقليم أراكان.

ومن المتوقع أن يزيد المقترح من الضغوط على إدارة الرئيس ترمب، ويدفعها نحو تحريك ملف ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة مجازر وحشية ضد الروهينغيا، ما أسقط آلاف القتلى منهم، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، إضافة إلى لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من الجارة بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـالأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.