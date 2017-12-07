البث الحي
سياسة

"النواب الأمريكي" يدعو ترمب إلى فرض عقوبات على جيش ميانمار

جيش ميانمار ارتكب جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينغيا
جيش ميانمار ارتكب جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينغيا
7/12/2017

اقترح مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على رئيس البلاد دونالد ترمب، فرض عقوبات على الجيش والقوات الأمنية في ميانمار.

وأرفق المجلس اقتراحه، بتنديد بالهجمات والجرائم التي تقوم بها الميليشيات البوذية المدعومة من قِبل جيش ميانمار، ضدّ المدنيين في إقليم أراكان، منذ 25  أغسطس/ آب الماضي.

وذكر المجلس في اقتراحه غير المُلزم، أنّ أكثر من 600 ألف مسلم روهينغي، أُجبروا على ترك ديارهم بسبب الهجمات العنيفة التي تشنها الميليشيات البوذية على إقليم أراكان.

ومن المتوقع أن يزيد المقترح من الضغوط على إدارة الرئيس ترمب، ويدفعها نحو تحريك ملف ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة مجازر وحشية ضد الروهينغيا، ما أسقط آلاف القتلى منهم، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، إضافة إلى لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من الجارة بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـالأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

المقاطعة .. أبعاد وآماد

مسلمو أندونيسيا يدينون تصريحات ماكرون

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

استخدمت للتجسس على حكومات.. "سي آي إيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)