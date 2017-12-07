المغرب يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب استدعى القائم بالأعمال الأمريكي للإعراب عن القلق العميق بشأن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن وزير الخارجية المغربي أكد مجددا الدعم المستمر والتضامن الكامل للمملكة مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعا، قبل إعلان ترمب للقرار، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على الوضع القانوني والتنفيذي للقدس، وتجنب أي شيء قد يثير الصراعات و يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية، في بيان صحفي الأربعاءـ أن دعوة الوزير بوريطة جاءت خلال اجتماعه بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية وسفراء روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة بوصفهم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

ويرأس ملك المغرب لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي.