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سياسة

القوى الوطنية في القدس تعلن الإضراب العام

إسرائيل أضاءت أسوار القدس بعلم الاحتلال وأمريكا
إسرائيل أضاءت أسوار القدس بعلم الاحتلال وأمريكا
6/12/2017

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة، مساء الأربعاء، الإضراب العام والشامل في القدس، احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال

وأكدت أن القدس عاصمة الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن حالة من الغضب والاحتقان تسود المدينة المقدسة برمتها، في حين فجر شبان الأحياء والبلدات المقدسية غضبهم بمواجهات بدأت عقب انتهاء خطاب ترمب، وتتركز المواجهات في العديد من الأحياء المجاورة والمتاخمة للقدس القديمة، ويتوقع أن تمتد لتعم كافة أنحاء المدينة.

في الوقت نفسه، عمت شوارع وأحياء محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مسيرات منددة بإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وخرج آلاف المواطنين عقب خطاب ترمب تعبيرا عن غضبهم، ورددوا شعارات منددة بالإعلان.

كما نظمت حركة فتح والقوى الوطنية في محافظة قلقيلية مسيرة غاضبة احتجاجا على قرار ترمب، ورفع المشاركون خلالها الأعلام الفلسطينية، والشعارات المنددة بقرار الرئيس الأمريكي، وأكدوا تمسكهم بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، رافضين كافة المواقف التي تمس المدينة المقدسة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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