العفو الدولية: القرار الأمريكي بشأن القدس استفزازي وطائش

أدانت منظمة العفو الدولية قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واصفة إيّاه "بالاستفزازي والطائش".

وقال بيان صادر عن رائد جرار مدير برنامج أنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط بالفرع الأمريكي للمنظمة إن "قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، طائش واستفزازي من قبل إدارة ترمب".

وأضاف البيان أن "القرار من شأنه أن يزيد تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يشعل التوترات في شتى أنحاء المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه "ليس هناك أي بلد في العالم يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، ما يجعل قرار اعتراف الولايات المتحدة مثيرا للقلق، ويتجاهل الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة لسياسات الضم الإسرائيلية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.