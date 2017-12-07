البث الحي
سياسة

العفو الدولية: القرار الأمريكي بشأن القدس استفزازي وطائش

7/12/2017

أدانت منظمة العفو الدولية قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واصفة إيّاه "بالاستفزازي والطائش".

وقال بيان صادر عن رائد جرار مدير برنامج أنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط بالفرع الأمريكي للمنظمة إن "قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، طائش واستفزازي من قبل إدارة ترمب".

وأضاف البيان أن "القرار من شأنه أن يزيد تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يشعل التوترات في شتى أنحاء المنطقة".

وأشار البيان إلى أنه "ليس هناك أي بلد في العالم يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، ما يجعل قرار اعتراف الولايات المتحدة مثيرا للقلق، ويتجاهل الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة لسياسات الضم الإسرائيلية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

المقاطعة .. أبعاد وآماد

مسلمو أندونيسيا يدينون تصريحات ماكرون

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

استخدمت للتجسس على حكومات.. "سي آي إيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

العالم الإيراني محسن فخري زاده

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)