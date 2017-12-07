أمير قطر يهاتف أردوغان وعباس والملك عبدالله بشأن القدس

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الأربعاء اتصالات هاتفية مع زعماء تركيا وفلسطين والأردن بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وخلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد الشيخ تميم "موقف الدوحة الثابت من القضية الفلسطينية".

كما تحدث أمير قطر هاتفيا مع ملك الأردن عبد الله الثاني بشأن القرار الأمريكي المتعلق بالقدس.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم تلقى اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرى خلاله "استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما إعلان الرئيس الأميركي قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة".

وأوضحت الوكالة أن الرئيس التركي أبلغ أمير قطر بأنه سيدعو إلى عقد مؤتمر قمة طارئة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول. وأضافت أن الأمير رحب بعقد هذه القمة.