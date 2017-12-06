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يلدريم: أي اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل غير قانوني

يلدريم: أي اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل غير قانوني
يلدريم: أي اعتراف أمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل غير قانوني
6/12/2017

قال رئيس الوزراء التركي إن اعتراف الولايات المتحدة المرتقب بالقدس عاصمة لإسرائيل أو اعتزامها نقل السفارة الأمريكية إليها، سيشكلان قرارا غير قانوني من شأنه تعقيد المشاكل في المنطقة.

جاءت تصريحات بن علي يلدريم في مؤتمر صحفي (الأربعاء) مع نظيره الكوري الجنوبي لي ناك- يون، خلال زيارة رسمية يجريها لسول، بعد الأنباء عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلان نية بلاده نقل سفارتها إلى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف بن علي يلدريم: "سواء أكان هذا أو ذاك، كلا الأمرين سيشكلان في جميع الأحوال قرارًا غير قانوني، من شأنه تعقيد المشاكل بصورة أكبر في المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء التركي أهمية عدم إقدام الرئيس الأمريكي على الإدلاء بأي تصريح من هذا القبيل بالنسبة لمستقبل المنطقة من جهة، والسلام العالمي من جهة أخرى.

ولفت إلى أن القدس مكان ذو قدسية بالنسبة للأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، ولذلك فإن إجراء أي تغيير عبر فرض أمر واقع سيلغي الجهود المبذولة منذ مدة طويلة بين إسرائيل وفلسطين من أجل تأسيس دولة فلسطينية، فضلًا عن إثارته صدامُا جديدًا بين الأديان.

وشدد يلدريم على أن القدس قضية حساسة جدًّا بالنسبة للعالم الإسلامي، معربًا عن تطلع وأمل بلاده بألاّ تقدم الولايات المتحدة على أي خطوة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن فرض أمر واقع أو الإقدام على خطوات خاطئة في هذا الخصوص سينجم عنه نتائج لا يمكن تلافيها، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًّا عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 1967 هو الطريق الوحيد للسلام بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء التركي أن بلاده كما قدمت دعمها للأشقاء الفلسطينيين حتى اليوم، فإنها ستواصل الوقوف بجانب العالم الإسلامي بأسره في قضيته العادلة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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