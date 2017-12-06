ميركل: ألمانيا تعارض قرار ترمب بشأن القدس

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء إن ألمانيا لا تؤيد قرار إدارة ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقل المتحدث باسم الحكومة عن ميركل قولها في تغريدة على تويتر "الحكومة الألمانية لا تؤيد هذا الموقف لأن وضع القدس يجب أن يتحدد في إطار حل الدولتين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء اليوم الأربعاء،اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات المجتمع الدولي، فيما تحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضباً شعبياً واسعاً في المنطقة، ويقوّض تماماً عملية السلام، المتوقفة منذ 2014.