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سياسة

مصر ترفض قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

مبنى الخارجية المصرية
مبنى الخارجية المصرية
6/12/2017

أعلنت مصر رفضها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأية آثار مترتبة عليه.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتصال هاتفي "مخالفة هذا القرار لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالوضع القانوني لمدينة القدس، فضلا عن تجاهله للمكانة الخاصة التي تمثلها مدينة القدس في وجدان الشعوب العربية والإسلامية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية "إن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية، ولن يغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة".

وأشارت الخارجية المصرية إلى "قلق مصر البالغ من التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة، لما ينطوي عليه من تأجيج مشاعر الشعوب العربية والإسلامية نظرا للمكانة الروحية والثقافية والتاريخية الكبيرة لمدينة القدس في الوجدانين العربي والإسلامي".

وذكرت الوزارة أن القرار ستكون له "تأثيرات سلبية للغاية" على عملية السلام.

المصدر : رويترز
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