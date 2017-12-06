مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض المساعدات للفلسطينيين

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا للسلطة الفلسطينية.

وأيد المجلس (الثلاثاء) قانون تايلور فورس الذي سمي باسم جندي أمريكي عمره 29 عاما طعنه فلسطيني خلال زيارته للأراضي المحتلة العام الماضي.

ويستهدف التشريع منع السلطة الفلسطينية من دفع معاشات، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر نشطاء فلسطينيين قتلوا على أيدي الاحتلال السلطات الإسرائيلي أو زج بهم الاحتلال في السجون.

وقتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مهاجم فورس، لكن أسرة الفلسطيني تتلقى مدفوعات شهرية من السلطة الفلسطينية.

ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلس الشيوخ أيضا قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترمب.

وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا، ولكن لا توجد أنباء عن موعد نظر المجلس بكامل هيئته المشروع.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي لقتالهم ضد الاحتلال أو من لقوا حتفهم فيما له صلة بتلك القضية.

وجرى تعديل التشريع الذي أقره مجلس النواب ليسمح باستثناءات مثل استمرار تمويل مشروعات المياه ولقاحات الأطفال.