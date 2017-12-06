عباس: القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن مدينة القدس المحتلة ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وأضاف عباس، في كلمة له بثها تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الإدارة الأمريكية بإعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، قد اختارت أن تخالف جميع القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية وفضلت أن تتجاهل وأن تناقض الإجماع الدولي الذي عبرت عنه مواقف مختلف دول وزعماء العالم وقياداته الروحية والمنظمات الإقليمية خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع القدس.

وأضاف: "هذه الإجراءات تمثل مكافأة لإسرائيل ولاحتلالها واستيطانها".

وتابع "قرارات ترمب اليوم إعلان لانسحاب واشنطن من رعايتها لعملية السلام".