شاهد: فلسطيني يتشبه بعرفات ويوجه رسالة لترمب

وجه فلسطيني من محبي الزعيم الراحل ياسر عرفات رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يُتوقع أن يعلن اليوم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده للقدس.

وفي رسالته لترمب قال إبراهيم النحال، مرتديا الكوفية الفلسطينية التي اشتهر بها الزعيم الفلسطيني الراحل، إن القدس كانت وستظل عاصمة الشعب الفلسطيني وعاصمة دولتهم المأمولة، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن القدس.

وقال النحال، أثناء وقفة احتجاجية في مدينة غزة، إن الفلسطينيين كانوا دائما دعاة سلام، كما حصل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على جائزة نوبل للسلام، وإن إعلان ترمب نقل السفارة الأمريكية للقدس يمثل إعلان حرب ضد الفلسطينيين.