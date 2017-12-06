البث الحي
سياسة

شاهد: فلسطيني يتشبه بعرفات ويوجه رسالة لترمب

6/12/2017

وجه فلسطيني من محبي الزعيم الراحل ياسر عرفات رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يُتوقع أن يعلن اليوم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده للقدس.

وفي رسالته لترمب قال إبراهيم النحال، مرتديا الكوفية الفلسطينية التي اشتهر بها الزعيم الفلسطيني الراحل، إن القدس كانت وستظل عاصمة الشعب الفلسطيني وعاصمة دولتهم المأمولة، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن القدس.

وقال النحال، أثناء وقفة احتجاجية في مدينة غزة، إن الفلسطينيين كانوا دائما دعاة سلام، كما حصل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على جائزة نوبل للسلام، وإن إعلان ترمب نقل السفارة الأمريكية للقدس يمثل إعلان حرب ضد الفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

المقاطعة .. أبعاد وآماد

مسلمو أندونيسيا يدينون تصريحات ماكرون

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

استخدمت للتجسس على حكومات.. "سي آي إيه" سيطرت على شركة تشفير سويسرية

(غيتي)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)